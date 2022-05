Avvio positivo per Banca MPS (+1,4% a 0,7740 euro) che chiude il primo trimestre con margine di interesse in progresso del 15,6% a/a a 323,1 milioni di euro, ricavo operativo netto a 136,2 milioni (-32,8%), e utile di pertinenza della capogruppo a 9,7 milioni contro i 119,3 del trim1 2021.

*Avvio positivo per Banca MPS (+1,4% a 0,7740 euro) che chiude il primo trimestre con margine di interesse *in progresso del 15,6% a/a a 323,1 milioni di euro, ricavo operativo netto a 136,2 milioni (-32,8%), e utile di pertinenza della capogruppo a 9,7 milioni contro i 119,3 del trim1 2021. Ratio patrimoniali in leggero peggioramento: Common Equity Tier 1 Ratio a 11,6% (rispetto al 12,5% di fine 2021 e al 12,2% del 31 marzo 2021) e il Total Capital Ratio a 15,3% (rispetto al 16,1% di fine 2021 e al 15,9% del 31 marzo 2021).

Il piano industriale 2022-2026 rivisto dal nuovo a.d. Luigi Lovaglio verrà presentato il 23 giugno. La revisione rispetto al piano approvato il 17 dicembre scorso e presentato a BCE e autorità UE si è resa necessaria per "tener conto dell'evoluzione del mutato scenario economico e di recepire quanto derivante dal confronto con le sopradette Autorità". Al momento l'entità dell'aumento di capitale è stimata in 2,5 miliardi di euro ma entro fine marzo 2023 potrebbe emergere uno shortfall di capitale di circa 500 milioni. L'iter autorizzativo dell'aumento di capitale (che avverrà a condizioni di mercato) è comunque sottoposto a "incertezze rilevanti" dovute alla valutazione di DG Comp.

*L'analisi del grafico di Banca MPS mette in evidenza il movimento ribassista *che sta riportando il titolo sul minimo storico a 0,70 euro toccato il 7 marzo. Per scongiurare questa ipotesi le quotazioni dovrebbero tornare in pianta stabile sopra gli ex supporti di area 0,84-0,85 per poi attaccare l'ostacolo a quota 0,90: in caso di successo buone probabilità di allungo verso la resistenza dinamica ora a 0,97 con obiettivi successivi a 1,00 e 1,05.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)