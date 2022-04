Banca MPS +4,6% scatta in avanti grazie a ipotesi di ingresso di investitori esteri nel processo di vendita della quota di controllo (64,2%) in mano al Tesoro. Il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha dichiarato che valuterà caso per caso eventuali proposte estere di acquisizioni di banche italiane. Franco ha aggiunto che sta trattando con le autorità UE una proroga congrua per la privatizzazione della banca senese. (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.