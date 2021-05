[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Banca MPS +6,1% scatta in avanti e tocca i massimi da febbraio. nei giorni scorsi ha preso quota l'ipotesi di uscita del Tesoro dal capitale della banca senese (ha il 64,2%) mediante una sorte di spezzatino. Unicredit +1,2%, da molto tempo la candidata principale ad acquisire Rocca Salimbeni, sembra interessata solo al marchio e alle attività in Toscana e nel Nord Est. Nello scorso fine settimana l'a.d. del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, ha parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia di Banca MPS, operazione che permetterebbe di mettere a posto il tassello finale e favorire l'uscita del Tesoro dalla banca. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

