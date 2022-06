Altra massiccia flessione dopo quella di ieri e nuovi minimi storici per Banca MPS (asta di volatilità, teorico -11,31%).

di Financial Trend Analysis

Altra massiccia flessione dopo quella di ieri e nuovi minimi storici per Banca MPS (asta di volatilità, teorico -11,31%). Secondo il Corriere della Sera di ieri l'a.d. Luigi Lovaglio sta incontrando investitori istituzionali per sostenere l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro da realizzarsi entro fine anno contenuto nel piano industriale 2022–2026 presentato la scorsa settimana. L'aumento è fortemente diluitivo (MPS al momento capitalizza circa 0,5 miliardi) ed è probabile che un numero consistente di investitori non sia intenzionato a partecipare e quindi stia vendendo.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)