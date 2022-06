Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS", la "Banca" o il "Gruppo") ha approvato ieri in tarda serata, sotto la Presidenza di Patrizia Grieco, il nuovo Piano Industriale 2022–2026: "A Clear and Simple Commercial Bank" (il "Piano Industriale" o il "Piano").

"Oggi si apre un nuovo capitolo per la nostra Banca, che ritornerà su una traiettoria di sviluppo e riconquisterà un solido livello di capitale, mantenendo la propria autentica identità e raccogliendo gli insegnamenti della sua lunga storia. Il nuovo Piano si fonda su un modello di sviluppo sostenibile per accompagnare la crescita delle diverse realtà locali nei territori in cui operiamo. Ringrazio le strutture della Banca che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso supporto anche nei momenti di maggiore complessità", ha commentato Patrizia Grieco, Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena.

"Il Piano Industriale 2022-2026 permette a Banca Monte dei Paschi di Siena di ripartire dalle proprie radici, dalla forza del brand, dal talento delle persone e dalla propria vocazione di banca commerciale. Lavoreremo al rilancio dell'attività per servire le famiglie e le Imprese attraverso un consolidato network territoriale e le competenze digitali di Widiba, una risorsa con un grande potenziale che ci posiziona tra i principali operatori per livello di innovazione e digitalizzazione nel sistema bancario del Paese. Con l'impegno delle Colleghe e dei Colleghi metteremo la Banca nelle condizioni migliori per esprimere quel valore che è rimasto per troppo tempo silente a causa delle legacy del passato. Di riflesso, potremo diventare più attraenti per gli investitori", ha dichiarato Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena. "La semplificazione dell'assetto societario del Gruppo è un primo importante tassello funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano, per snellire e velocizzare i processi con un'organizzazione più semplice e agile e una condivisione all'interno della Banca di tutte le competenze che metteremo al servizio della clientela, a cui saremo sempre più vicini".

PIANO ORIENTATO A ESPRIMERE PIENAMENTE IL VALORE DI BMPS, A BENEFICIO DI TUTTI GLI STAKEHOLDER, FACENDO LEVA SULLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA BANCA: AMPIO NETWORK DISTRIBUTIVO CON FORTE RADICAMENTO TERRITORIALE, PIATTAFORMA DIGITALE BEST-IN-CLASS WIDIBA CON AMPIE POTENZIALITÀ DI CRESCITA, CAPITALE UMANO DI TALENTO E FORTE IMPEGNO ESG

I TRE PILASTRI STRATEGICI:

1. MODELLO DI BUSINESS CON REDDITIVITA' SOSTENIBILE, ATTRAVERSO LA RIFOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL GRUPPO

• solida generazione di ricavi, con focus su risparmio gestito, bancassurance e credito al consumo,

• aumento dell'efficienza operativa attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento dell'organico con un piano di uscite volontarie mediante accesso al Fondo di Solidarietà e una nuova governance nella gestione dei costi

• semplificazione dell'assetto societario, attraverso l'incorporazione delle società prodotto e di quella di servizi IT

2. STRUTTURA DI BILANCIO SOLIDA E RESILIENTE

• miglioramento del profilo di rischio della banca, attraverso una riduzione del Net NPE ratio all'1,9% nel 2024 e all'1,4% nel 2026 (2,6% nel 2021), anche attraverso operazioni mirate di cessione di portafogli NPL

• sostenibilità di lungo termine del funding e della posizione di liquidità, attraverso l'ottimizzazione delle componenti depositi da clientela e raccolta istituzionale

• coefficienti patrimoniali best-in-class in Italia, con un buffer di oltre 300 pb al 2024 e oltre 400 pb al 2026 rispetto al requisito SREP sul Tier 1 ratio

3. GESTIONE DELLE LEGACY ATTRAVERSO UN APPROCCIO BASATO SU ELEMENTI FATTUALI E L'ESPERIENZA MATURATA TARGET FINANZIARI E PATRIMONIALI SOSTENIBILI

• Utile ante imposte pari a €705 mln nel 2024 e €909 mln nel 2026

• Cost/Income ratio pari al 60% nel 2024 e al 57% nel 2026 (vs 71% nel 2021)

• CET1 ratio del 14,2% nel 2024 e del 15,4% nel 2026

• Ritorno al dividendo a partire dal risultato del 2025, sulla base di un pay-out ratio del 30%

AUMENTO DI CAPITALE PARI A €2,5 MLD, A SUPPORTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

