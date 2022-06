In funzione dell'implementazione delle strategie di sviluppo previste nel Piano Industriale 2022-2026, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") annuncia che la Direzione Chief Commercial Officer sarà suddivisa in tre Direzioni, con l'obiettivo di puntare ad una maggiore specializzazione e all'offerta di un servizio "tailor-made" per la clientela. La nuova configurazione permetterà di operare con processi decisionali più veloci ed efficaci.

Ognuna delle tre Direzioni sarà guidata da manager interni al Gruppo con forti competenze nell'area commerciale e una profonda conoscenza del tessuto economico e imprenditoriale, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, Luigi Lovaglio:

• Direzione CCO Retail: farà capo a Pasquale Marchese, dal 2020 alla guida dell'area commerciale BMPS, dopo aver ricoperto ruoli apicali in Poste Italiane e Mediocredito Centrale. Avrà un focus specifico su credito al consumo, risparmio gestito, bancaassicurazione e attività di banca digitale.

• Direzione CCO Imprese e Private: sarà affidata a Maurizio Bai, carriera tutta interna a BMPS dove ha ricoperto ruoli a crescente responsabilità nel business commerciale. Si occuperà di prodotti e mercati Imprese e Private Banking.

• Direzione CCO Large Corporate & Investment Banking: sarà diretta da Emanuele Scarnati, manager di lunga esperienza nel corporate finance e large corporate nonché Direttore Generale di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Il focus sarà sulle grandi aziende e con una struttura dedicata ai servizi di investment banking.

Nell'ottica di rafforzare il controllo e la gestione dei costi con la centralizzazione dei processi autorizzativi, coerentemente con le iniziative di Piano, sarà costituita una struttura di "Cost Governance" sotto la responsabilità del Chief Financial Officer, Andrea Maffezzoni, che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

(RV - www.ftaonline.com)