In verde Banca MPS +0,6%. Secondo i rumor del fine settimana il Tesoro punta a un aumento di capitale che non si discosti significativamente dai 2,5 miliardi di euro annunciati n precedenza. Intanto proseguono i negoziati con Commissione Europea e BCE per l'ok al piano industriale che sarà presentato il 23 giugno: sempre in base alle indiscrezioni DG Comp (l'antitrust di Bruxelles) chiede compensazioni per il mancato rispetto degli impegni presi in occasione dell'aumento di capitale del 2017.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)