Secondo quanto riporta il New York Post, Elon Musk sarebbe disposto a pagare fino a 15 miliardi di dollari di tasca sua per il buyout di Twitter. Il numero uno di Tesla avrebbe dato mandato a Morgan Stanley di raccogliere almeno 10 miliardi di dollari di debito e la formalizzazione dell'Opa sul social network dovrebbe arrivare in una decina di giorni. Intanto su Twitter iniziano a manovrare anche i private equity. Secondo quanto riporta Reuters, infatti, Thoma Bravo settimana scorsa aveva contattato direttamente la società di San Francisco per esplorare un'acquisizione alternativa all'offerta di Musk. Apollo Global Management, invece, starebbe valutando i modi in cui fornire finanziamenti per il deal e sarebbe disposto a lavorare con Musk o con chiunque altro si facesse avanti. Twitter ha chiuso con un crollo del 4,73% la seduta di martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)