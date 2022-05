Elon Musk punta a ricavi quintuplicati per Twitter entro il 2028. Secondo quanto emerge da un documento che il numero uno di Tesla ha presentato ai potenziali investitori nell'Opa da 44 miliardi di dollari sul social network, riporta il New York Times, l'obiettivo della trasformazione di Twitter è portare i ricavi a 26,4 miliardi di dollari nel 2028, contro i 5,1 miliardi registrati nel 2021. Musk vuole anche ridurre dal circa 90% al 45% la quota delle entrate generate dalla pubblicità e per farlo vuole che Twitter cresca significativamente nel settore dei pagamenti. Oggi Twitter genera ricavi nei pagamenti attraverso lo shopping e la funzione Tips ma per il prossimo esercizio la stima è di un incasso di appena 15 milioni di dollari. Cifra che secondo Musk potrebbe salire a 1,3 miliardi entro il 2028. Per tale data Musk è anche sicuro che il numero di utenti possa rimbalzare a 931 milioni dai 229 milioni che Twitter aveva a fine marzo. Twitter aveva chiuso in declino dell'1,17% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)