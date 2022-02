*Con questa nuova iniziativa, la Società intende creare una struttura per i propri investimenti strategici esistenti, invitando le aziende creative e in rapida crescita a partecipare per plasmare il futuro dei segmenti Agriculture e Construction.

Londra, 22 febbraio 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia la costituzione di un proprio ramo d'azienda dedicato agli investimenti, CNH Industrial Ventures. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti della Società nel suo ruolo di avanguardia del settore, con l'obiettivo di accelerare il time-to-market delle innovazioni di valore volte a potenziare la produttività del cliente e la realizzazione degli obiettivi ESG. Con lo scopo di posizionare ulteriormente la Società come leader dell'innovazione nei segmenti Agriculture e Construction, questi investimenti e collaborazioni si concentreranno su aree che includono la propulsione alternativa, il digitale, l'automazione, la robotica e altre fondamentali tecnologie d'avanguardia. CNH Industrial Ventures rappresenta solo l'ultimo degli strumenti adottati dalla Società per capitalizzare la propria influenza ed esperienza allo scopo di attrarre la collaborazione con i grandi innovatori del domani, fornendo accesso a competenze e risorse. Gli investimenti strategici nelle startup del digitale e della tecnologia hanno supportato e continueranno a supportare le capacità in-house e l'offerta di prodotti della Società, consentendole di impegnarsi direttamente nella ricerca di nuove soluzioni rivolte al cliente. A sua volta, CNH Industrial offrirà un valore comprovato supportando il riconoscimento da parte del mercato e la crescita dei suoi partner. "Il lancio di CNH Industrial Ventures è un'entusiasmante traguardo che rafforza ancora di più il nostro impegno per l'innovazione" ha dichiarato Michele Lombardi, Senior Vice President of Corporate Development di CNH Industrial. "Con un approccio fortemente orientato alla creazione di partnership, puntiamo a far leva sulle nostre comprovate competenze, sulla grande presenza nel mercato e sulla base del nostro patrimonio per aiutare le aziende in rapida crescita che stanno ridefinendo il futuro dei segmenti Agriculture e Construction. Questa struttura accrescerà la nostra capacità di offrire in misura sempre maggiore un'innovazione ispirata ai clienti, per migliorare il loro prezioso lavoro di nutrire e costruire un mondo più sostenibile." CNH Industrial Ventures si basa su partecipazioni di minoranza e di successo già in essere con i seguenti partner: Augmenta, USA/Grecia; Bennamann, Regno Unito; Gearflow, USA; Geoprospectors, Austria; Monarch Tractor, USA; The Westly Group, USA; Zasso, Svizzera/Brasile. Ulteriori informazioni su CNH Industrial Ventures sono disponibili al sito: cnhindustrial.com/it-it/la-nostra-azienda/ventures

