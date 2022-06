Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato il 7 giugno 2022 il lancio dell'iniziativa *Euronext Tech Leaders *in collaborazione con attori chiave del mercato sia privato che pubblico ecosistemi, rafforzando ulteriormente l'impegno di lunga data di Euronext nei confronti del settore Tech.

Euronext Tech Leaders si basa sul ricco ecosistema Tech di Euronext, che ospita oltre 700 società tecnologiche quotate sui mercati Euronext, oltre 660 società private inserite nei programmi pre-IPO di Euronext, tra cui TechShare e IPOready, e un'ampia base di investitori internazionali che finanziano aziende Tech con ogni profilo di crescita.

L'iniziativa Euronext Tech Leaders integra l'offerta Tech esistente di Euronext con l'ambizione di rafforzare il settore tecnologico europeo ed essere un catalizzatore per la prossima generazione di leader tecnologici.

Euronext ha stretto una partnership con attori chiave, tra cui banche di investimento globali BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan e Société Générale, nonché Caisse Des Dépôts et Consignations, Bpifrance, La Mission French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets e Davy.

L'iniziativa include il lancio del segmento Euronext Tech Leaders, composto da oltre 100 aziende tecnologiche leader e in forte crescita, ciascuna delle quali soddisfa uno specifico insieme di criteri per qualificarsi e tutte quotate in una o più delle sette sedi Euronext, insieme a un set di servizi dedicato per società Tech quotate e private.

Euronext offrirà i seguenti servizi alla sua comunità di Euronext Tech Leader:

Indice Euronext Tech Leaders, che comprende tutte le aziende associate al segmento Euronext Tech Leaders;

Una suite completa di servizi di consulenza e comunicazione per elevare il profilo internazionale delle società tecnologiche quotate europee;

L'appartenenza al club di livello C che garantisce l'accesso esclusivo agli eventi di alto livello organizzati da Euronext e dalla sua rete di partner, incluso l'Euronext Tech Leaders Campus, l'incontro annuale per le aziende tecnologiche europee;

Migliori condizioni di trading per gli investitori al dettaglio sui titoli Euronext Tech Leaders e copertura analitica, grazie alla partnership di Euronext con Early Metrics.

Accanto a questo segmento, Euronext e i suoi partner stanno lanciando una gamma completa di servizi dedicati "pre-IPO" per fornire ai leader tecnologici di domani il miglior supporto possibile per la quotazione sui mercati Euronext, aiutandoli così a finanziare la loro crescita e formare la prossima generazione di giganti tecnologici europei.

Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del consiglio di gestione, ha dichiarato: "Grazie ad anni di impegno verso le società tecnologiche private e quotate, Euronext si presenta come la sede di quotazione principale e più naturale per le società tecnologiche europee di tutte le dimensioni. Attraverso l'iniziativa Euronext Tech Leaders, Euronext e i suoi partner stanno costruendo un ecosistema finanziario interconnesso per supportare aziende tecnologiche leader e ad alta crescita. L'iniziativa riunisce investitori, consulenti e società tecnologiche di successo per fornire alle società tecnologiche quotate una maggiore visibilità tra la vasta base di investitori internazionali di Euronext. Il segmento Euronext Tech Leaders diventerà un riferimento per le società tecnologiche quotate di successo e un catalizzatore per l'interesse di investitori e analisti. Inoltre, la nostra offerta rafforzata di servizi pre-IPO aiuterà a preparare la prossima generazione di Euronext Tech Leader, che sarà una grande fonte di crescita per l'economia europea".

*Euronext *è la sede di quotazione azionaria numero uno per Tech in Europa, con oltre 700 società Tech quotate, che rappresentano una capitalizzazione di mercato aggregata di 1,5 trilioni di euro al 30 aprile 2022.

Delle 212 nuove quotazioni azionarie totali sui mercati Euronext nel 2021, oltre il 50% proveniva dal settore Tech, inclusi Allfunds, AutoStore, Exclusive Networks, Believe, Aramis e OVHcloud.

Euronext offre l'accesso a un ricco ecosistema dedicato al settore Tech e, in particolare, a una base di investitori ampia e internazionale che finanzia aziende Tech con ogni profilo di crescita.

Euronext ha anche sviluppato una serie di programmi pre-IPO paneuropei come TechShare e IPOready che aiutano le aziende innovative a familiarizzare con i mercati dei capitali specifici del settore per fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per raggiungere la fase successiva della loro crescita. Dal lancio nel 2015, oltre 660 aziende hanno partecipato ai programmi pre-IPO di Euronext, tutte selezionate per la loro capacità di innovazione e le loro impressionanti prestazioni.

Euronext Tech Leaders integra l'offerta tecnologica esistente di Euronext con l'ambizione di aiutare il settore tecnologico europeo a rafforzarsi e prepararsi per la prossima generazione di leader tecnologici.

Una suite completa di servizi forniti ai Tech Leader di Euronext per migliorarne la visibilità

**Insieme alla sua rete di partner, Euronext si impegna a offrire una suite completa di prodotti e servizi ai leader tecnologici di Euronext, tra cui:

Inserimento automatico nell'indice Euronext Tech Leaders e accesso a una suite completa di servizi di consulenza e comunicazione per elevare il profilo internazionale delle società tecnologiche europee quotate;

Accesso esclusivo agli eventi di alto livello organizzati da Euronext e dalla sua rete di partner, tra cui:

Club di livello C dedicato che offre un programma esclusivo di eventi, comprese sessioni di condivisione delle conoscenze e opportunità di networking, nonché l'accesso a una forte comunità di aziende europee di successo e leader di pensiero;

L'Euronext Tech Leaders Campus, il raduno annuale delle aziende europee Euronext Tech Leaders;

Maggiore visibilità per i leader tecnologici di Euronext tra gli investitori al dettaglio attraverso le seguenti iniziative:

Euronext si impegna a includere le società Euronext Tech Leader in programmi di liquidità specifici per la Borsa e progettati per migliorare le condizioni di scambio per gli investitori al dettaglio, aumentando così la liquidità nelle azioni di Euronext Tech Leaders (In attesa della migrazione dei mercati di Borsa Italiana alla piattaforma di negoziazione Optiq®, le società italiane non saranno temporaneamente incluse in tali programmi);

In collaborazione con Early Metrics, leader nei rating indipendenti di start-up, valutazioni e analisi dei trend tecnologici, Euronext fornirà note analitiche dettagliate accessibili a tutti gli investitori (compresi gli investitori al dettaglio) su tutti i leader tecnologici di Euronext (per motivi tecnici, la copertura delle società sarà gradualmente introdotta e al momento del lancio verranno temporaneamente escluse le società quotate su Euronext Milano), nonché su le principali tendenze del segmento.

Euronext fornisce anche un'offerta di pacchetto di consulenza dedicato dalla sua attività di servizi aziendali, consentendo alle aziende tecnologiche di affrontare meglio le sfide specifiche del loro profilo.

Parallelamente, Euronext e i suoi partner offrono una gamma completa di servizi pre-IPO su misura per i leader tecnologici Euronext di domani per assisterli nel loro percorso di crescita, fornire loro accesso agli investitori e prepararli per una potenziale futura IPO.

(GD - www.ftaonline.com)