Ncr Corporation ha toccato un rally superiore al 17% in premarket (la seduta di lunedì al Nyse si era già chiusa in rialzo dell'1,50%), dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il produttore di bancomat e registratori di cassa di Atlanta sarebbe impegnato in negoziati in esclusiva per l'acquisizione da parte del private equity Veritas Capital.