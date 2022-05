Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, non crede che esista quella che in Usa viene chiamata la Great Resignation (letteralmente le grandi dimissioni), ovvero la fuga dei lavoratori, fenomeno post-pandemico registrato anche in Europa e in Italia.

Neel Kashkari, president della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, non crede che esista quella che in Usa viene chiamata la Great Resignation (letteralmente le grandi dimissioni), ovvero la fuga dei lavoratori, fenomeno post-pandemico registrato anche in Europa e in Italia. Parlando presso la Carlson School of Management della University of Minnesota, Kashkari ha notato che le persone lasciano determinate carriere per cogliere migliori opportunità in altre. I lavoratori impiegati negli autotrasporti a lungo raggio puntano collocazioni locali che li tengano più vicini alle loro famiglie mentre quelli che operano nell'assistenza all'infanzia potrebbero prendere in considerazione impieghi meno stressanti e più remunerativi come nel retail. "È qualcosa cui dovremo tutti adattarci, perché abbiamo bisogno di camionisti, per quanto dalla Silicon Valley dicano che presto saranno tutti senza lavoro ma ci vorrà più tempo di quanto pensino. E abbiamo bisogno di assistenti all'infanzia. Quindi dovremo tutti fare aggiustamenti e questo probabilmente significa aggiustamenti dei salari", ha sottolineato, aggiungendo che le aziende dicono sempre che c'è carenza di manodopera, "perché non vogliono dovere pagare salari più alti".

