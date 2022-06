Nel primo semestre del 2022 il valore delle Ipo in Usa ed Europa è crollato del 90% rispetto al pari periodo dello scorso anno. La debolezza registrata nel primo trimestre è continuata nel secondo trimestre visto che l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha contribuito alla volatilità, allontanando le società dai loro progetti di quotazione. Secondo i dati di Dealogic, citati dal Financial Times, nei primi cinque mesi del 2022 sono state 157 le Ipo in Usa ed Europa, per una raccolta complessiva inferiore a 18 miliardi di dollari. Nel periodo gennaio-maggio del 2021 i collocamenti erano stati 628 per un incasso di 192 miliardi. A livello globale la contrazione è stata invece del 71% annuo a 81 miliardi di dollari (il numero di Ipo si è più che dimezzato da 1.237 a 596).

(RR - www.ftaonline.com)