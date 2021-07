L'edizione del Beige Book diffusa mercoledì dalla Federal Reserve (Fed), relativa al periodo fino allo scorso 2 luglio, evidenzia un'ulteriore accelerazione nell'espansione dell'economia Usa, che a differenza di quanto successo nei mesi scorsi è stata definita "da moderata a robusta" e non semplicemente "moderata". Trasporti, viaggi e turismo, manifatturiero e servizi non finanziari hanno registrato una crescita superiore alla media, mentre il settore dell'energia è migliorato solo leggermente e l'agricoltura ha avuto risultati contrastanti. La Fed sottolinea comunque che i problemi sul fronte dell'offerta sono aumentati nel periodo in esame, con carenza di materiali e manodopera, ritardi nelle consegne e scorte limitate per molti beni di consumo. In termini di outlook secondo il Beige Book le prospettive per la domanda hanno continuato a migliorare ma molte aziende hanno espresso incertezza o pessimismo su un possibile allentamento degli intoppi alla supply chain.

(RR - www.ftaonline.com)