Wells Fargo & Co. ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati da profitti netti sostanzialmente dimezzati da 6,04 miliardi, pari a 1,38 dollari per azione, a 3,12 miliardi, e 74 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 82 centesimi, sopra agli 80 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono invece calati da 20,27 a 17,02 miliardi, in questo caso sotto ai 17,48 miliardi stimati dagli analisti. Wells Fargo aveva chiuso in declino dello 0,84% la seduta di giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)