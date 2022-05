Neosperience S.p.A. ("NEOSPERIENCE" o "NSP"), PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, comunica di aver ricevuto, da parte di Maitland Institutional Services Ltd con sede in Hamilton Centre, Rodney Way, Chelmsford, Essex, CM1 3BY, legale rappresentante di MI Chelverton European Select Fund, comunicazione di cambiamento sostanziale della propria partecipazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con la quale l'azionista significativo interessato ha informato Neosperience di avere raggiunto in data 21 febbraio 2022 la soglia rilevante del 5,0024% del capitale sociale NSP avente diritto di voto.

