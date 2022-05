Neosperience, PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, insieme a Wizkey S.p.A., società che si occupa di innovazione tramite blockchain nel settore fintech, hanno realizzato per Neri Pozza Editore il progetto "NFPPP: Non-Fungible Pier Paolo Pasolini", la prima emissione di NFT da parte di un editore italiano, per celebrare il centenario dalla nascita di Pasolini. La casa editrice ha scelto le abilità tecnologiche di Neosperience e Wizkey per realizzare un'edizione speciale digitale della copertina del libro di Dacia Maraini "Caro Pier Paolo", pubblicato il 5 marzo, data di nascita dell'artista.

Il progetto prevede la realizzazione di tre "sculture digitali", rendering di Pasolini realizzati con stampante 3D da Nicola Verlato, artista riconosciuto e quotato a livello internazionale. I visitatori di tutto il mondo potranno ammirare le anteprime delle tre opere digitali NFT sulla landing page dedicata (https://www.neripozzanft.com/it) e poi partecipare all'asta a partire dal 7 giugno.

Il progetto è stato sviluppato grazie a NFT-Commerce (www.nft-commerce.eu), la piattaforma di Neosperience che per la prima volta permette alle organizzazioni di creare, gestire e vendere i propri asset intangibili attraverso la tecnologia NFT (Non-Fungible Token).

L'esperienza NFPPP è arricchita da alcuni contenuti speciali, come l'intervista esclusiva all'artista Nicola Verlato, oltre a una video poesia di Dacia Maraini dedicata a Pasolini, tratte dal libro "Caro Pier Paolo".

La sinergia tra Neri Pozza, storica casa editrice punto di riferimento della scena culturale italiana, Nicola Verlato, artista già presente nel mondo NFT con quotazioni rilevanti, Neosperience e Wizkey, protagonisti nello sviluppo di nuove tecnologie, ha permesso di fondere in maniera innovativa tecnologia, arte e letteratura per dare vita a un'esperienza polifunzionale distribuita in modo unico, attraverso la piattaforma blockchain.

Il progetto sarà ospitato al Salone del Libro di Torino, principale manifestazione dedicata all'editoria in Italia e tra le più importanti nel mondo, presso gli spazi di Neri Pozza editore. Giuseppe Russo, Direttore editoriale Neri Pozza, ha dichiarato: "In occasione dell'apparizione di Caro Pier Paolo, il libro in cui Dacia Maraini ripercorre gli anni della sua profonda amicizia con Pasolini, abbiamo chiesto a Nicola Verlato, artista che ha dedicato un importante ciclo di opere alla figura del poeta, di realizzare tre copertine del libro in forma di creazioni digitali NFT.

L'idea è raggiungere con immediatezza, mediante la tecnologia che la blockchain offre, la comunità artistica internazionale, per riproporre la figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini, un poeta, regista e scrittore che ha segnato la storia del Novecento con la sua libera testimonianza creativa, politica e culturale. Il risultato è una collezione unica nel panorama della criptoarte. Il ricavato dell'asta sarà devoluto alla creazione di una borsa di studio per giovani redattori, destinata alla loro formazione e preparazione editoriale.

La borsa di studio sarà intitolata alla memoria di Nicoletta Bettucchi, redattrice e valente filologa della casa editrice scomparsa di recente". "La tecnologia di NFT-Commerce – ha commentato Dario Melpignano, Presidente di Neosperience - rappresenta compiutamente la nostra idea di come sia possibile qualificare l'arte e superare la discrasia tra questa e la téchne, che ha caratterizzato il XX secolo.

Nella nostra visione, l'arte e la scienza sono manifestazioni diverse, ma profondamente connesse, di un'unica cultura, la cultura umana: la capacità di recuperare questa dimensione ci guida nel proporre ai nostri clienti un approccio che pone al centro la nostra natura, superando la bulimia tecnocratica per creare reale valore.

Già nel 2022 il mercato degli NFT varrà oltre 50 miliardi di Euro, e questo senza considerare che i maggior operatori economici globali non vi si sono ancora affacciati: per questo noi di Neosperience siamo così impegnati ad accompagnare i brand nella valorizzazione dei propri asset digitali attraverso la nostra piattaforma NFT-Commerce."

Marco Pagani, CEO Wizkey ha aggiunto: "Gli NFT sono una tecnologia straordinaria e molto versatile, e proprio questa plasticità richiede un approccio multidisciplinare nelle aree dell'innovazione, legale, marketing e strategia. Per questo motivo abbiamo costruito un team in partnership con Neosperience per fornire ai nostri clienti un servizio completo che li accompagni dalla definizione della strategia, alla progettazione degli NFT fino alle interazioni con la community, per sfruttare al massimo le potenzialità di questa tecnologia. Siamo orgogliosi di aver potuto aiutare un'eccellenza editoriale come Neri Pozza in un progetto importante come questo, che confidiamo farà da apripista per tanti altri progetti innovativi nel campo degli NFT applicati al mondo dell'editoria. Questa è una importante milestone per le nostre aziende, per la comunità di innovatori del nostro Paese e per l'editoria italiana."

Gli NFT creati si basano su una certificazione che avviene tramite blockchain, il sistema che regola e registra transazioni e tracciamenti e che certifica beni digitali che spaziano dalle opere d'arte ai videogiochi, dai video dei successi dei campioni dello sport, ai beni di lusso, dai cartamodelli ai pezzi d'alta moda. Il mercato degli NFT è in rapida crescita e sta coinvolgendo ogni settore, arte, moda, retail, videogiochi, musica e adesso anche l'editoria. Sempre più realtà vogliono utilizzare questo nuovo sistema per garantire proprietà, unicità, diffusione e ricezione di diritti sui più svariati oggetti rappresentati. Neosperience e WizKey, grazie alla piattaforma NFT-Commerce, mettono a disposizione le loro abilità per aiutare ogni tipo di realtà a sfruttare questa nuova opportunità di engagement e di creazione di valore.

(GD - www.ftaonline.com)