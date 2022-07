Net Insurance, facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 21 giugno 2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno scorso, comunica di aver presentato in data 30 giugno 2022 a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

di Financial Trend Analysis

Net Insurance, facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 21 giugno 2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno scorso, comunica di aver presentato in data 30 giugno 2022 a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Contestualmente la Compagnia ha presentato, in data 30 giugno 2022, presso CONSOB la comunicazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e successive modifiche e dell'articolo 52 del Regolamento CONSOB n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), relativa alla richiesta di approvazione del prospetto di ammissione alla negoziazione su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan) delle azioni ordinarie e dei warrant della Società.

Si comunica che Net Insurance aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi ivi prescritti.

La Società è assistita da Banca Akros – Gruppo Banco BPM ed EnVent Capital Markets Ltd in qualità di sponsor per la quotazione su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan).

(GD - www.ftaonline.com)