Al raggiungimento del traguardo del terzo anno di sponsorship degli Arbitri Italiani di Calcio, la notorietà di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata alla Borsa Italiana, continua a crescere su nuovi record. Rispetto alla prima rilevazione effettuata ad ottobre 2020, la brand awareness di Net Insurance aumenta nel difficile biennio pandemico di oltre il 75%, raggiungendo l'8,3% del grande pubblico degli appassionati di calcio. A testimoniarlo la recente edizione della ricerca condotta da Nielsen Sports, società leader per la misurazione e l'analisi professionale del mondo dello sport. A maggio 2022 è in forte incremento anche la riconoscibilità del brand Net Insurance che sul totale della popolazione italiana è in aumento di oltre il 40% rispetto alla prima rilevazione di ottobre 2020. Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance ha commentato: "Come sponsor ufficiali degli oltre 30mila Arbitri Italiani di Calcio siamo estremamente soddisfatti della crescita di valore registrata dal nostro marchio. I risultati conseguiti, certificati dalla ricerca Nielsen Sports, ci permettono di affrontare con ancora più consapevolezza e determinazione le sfide ambiziose fissate dal nostro nuovo piano industriale appena approvato. Net Insurance ha di fronte a sé obiettivi impegnativi a favore dei propri clienti e dei propri azionisti, la crescita di valore del nostro brand rappresenta una leva importante per le nostre strategie di crescita." Francesco Guido Bonetti, Presidente di Innova et Bella, società di consulenza strategica advisor della partnership tra Net Insurance e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha aggiunto: "La crescita record registrata dal brand Net Insurance in questi due ultimi anni appare ulteriormente significativa se consideriamo le difficoltà generate dalla pandemia in ogni aspetto della nostra vita economica. Net Insurance è l'unica compagnia assicurativa ad accrescere in quest'ultimo anno la notorietà del proprio brand. Tutti gli altri grandi competitori del mercato assicurativo considerati dalla stessa Ricerca Nielsen registrano nello stesso periodo una perdita della propria brand awareness, pari in media a una diminuzione del 5%." Andrea Valadé, Director Business Development di Nielsen Sports & Entertainment, ha illustrato la metodologia della ricerca svolta: "La ricerca Nielsen Fan Insights si è svolta con interviste web su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da 1.000 rispondenti fra i 16 e i 69 anni, selezionati per area, età e genere. Il calcio si conferma essere lo sport più amato in Italia, avvicinandosi ai 24 milioni di appassionati, il 58% della popolazione di riferimento." Net Insurance è Sponsor Ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri da luglio 2019.

(RV - www.ftaonline.com)