Net Insurance ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il riconoscimento "Great Place to Work Italia" che attesta la qualità dell'ambiente di lavoro. Una certificazione di valore - ottenuta attraverso un'indagine interna di valutazione del clima aziendale condotta da Great Place to Work® - a cui hanno partecipato l'87% delle persone di Net. Il Trust Index©, indice della fiducia che i dipendenti riconoscono all'impresa, risulta del 72%, dalla survey inoltre sono emersi come punti di forza della Compagnia: leadership manageriale, senso di appartenenza e forte responsabilità. "Siamo orgogliosi di aver anche quest'anno ottenuto la certificazione Great Place to Work", ha commentato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance. "Proseguiremo nel promuovere iniziative concrete e mirate al fine di migliorare progressivamente i nostri risultati", ha concluso Battista.

