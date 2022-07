Net Insurance, con azioni ordinarie e warrant negoziati su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie e dei warrant della Società.

di Financial Trend Analysis

