Net Insurance, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 aprile u.s., in cui è stato reso noto l'avvio del Progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext STAR Milan, comunica quanto segue. Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, riunitosi sotto la presidenza di Luisa Todini, ha assunto le delibere propedeutiche al progetto di c.d. translisting delle azioni ordinarie e dei warrant della Società dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan all'Euronext STAR Milan, mercato regolamento organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Progetto di Quotazione"). Il Progetto di Quotazione, unitamente a – inter alia – le modifiche allo statuto sociale prodromiche alla quotazione su Euronext STAR Milan (il "Nuovo Statuto"), saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci che verrà convocata per il prossimo 21 giugno 2022. Il Nuovo Statuto, ove approvato dall'assemblea dei soci, sarà sottoposto all'approvazione dell'IVASS. Banca Akros – Gruppo Banco BPM ed EnVent Capital Markets Ltd agiscono rispettivamente in qualità di sponsor e co-sponsor ai fine della quotazione delle azioni e dei warrant della Società su Euronext STAR Milan.

(RV - www.ftaonline.com)