Netflix precipita al Nasdaq dopo avere comunicato risultati relativi al primo trimestre che non solo confermano il rallentamento della crescita ma addirittura registrano il primo calo degli abbonati dall'ottobre 2011. Nei tre mesi il pioniere dello streaming ha perso 200.000 utenti e prevede di perderne altri 2 milioni nel secondo trimestre. La guerra voluta da Vladimir Putin e le relative sanzioni imposte dall'Occidente hanno fatto sì che anche Netflix interrompesse le attività in Russia: il che ha comportato una perdita di 700.000 abbonati, al netto della quale il risultato sarebbe stato in positivo per 500.000 utenti, comunque ben al di sotto dei 2,5 milioni in più che Netflix stessa aveva previsto. Nel trimestre i ricavi sono saliti del 9,8% annuo a 7,87 miliardi di dollari, contro i 7,94 miliardi del consensus di FactSet. I profitti si sono attestati a 3,53 dollari per azione, in calo rispetto ai 3,75 dollari di un anno prima ma sopra ai 2,95 dollari stimati dagli analisti. Netflix ha toccato un tracollo del 25% in after market (la seduta di martedì al Nasdaq si era chiusa invece in rally del 3,18%).

(RR - www.ftaonline.com)