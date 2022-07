Netflix vola al Nasdaq e sostiene tutto il settore dello streaming a Wall Street. The Walt Disney Company e Paramount Global hanno infatti chiuso in rally del 3,75% e del 3,83% rispettivamente, dopo che l'azienda di Los Gatos ha comunicato risultati per il secondo trimestre come già anticipato segnati da una nuova contrazione degli utenti, dopo quella di 200.000 abbonamenti (la prima dal 2011) registrata nel precedente periodo. Il declino è stato però ampiamente inferiore alle attese e il pioniere dello streaming già prevede un ritorno alla crescita nel terzo trimestre. Netflix, che per il periodo in corso si attende 1 milione di nuovi abbonati, ha chiuso con un rimbalzo del 7,39% mercoledì al Nasdaq, trascinando al rialzo anche rivali come Roku (6,91% il suo rally) e Fubo Tv (4,38% al Nyse), piattaforma specializzata in streaming sportivo.

