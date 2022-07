Netflix vola al Nasdaq dopo avere comunicato risultati relativi al secondo trimestre che come già anticipato sono segnati da una nuova contrazione degli utenti. Il declino è però ampiamente inferiore alle attese e il pioniere dello streaming già prevede un ritorno alla crescita nell'attuale periodo. Nei tre mesi Netflix ha registrato un progresso dei ricavi dell'8,6% annuo a 7,97 miliardi di dollari, sotto agli 8,03 miliardi del consensus di FactSet. I profitti netti sono invece calati da 1,85 a 1,58 miliardi di dollari. L'eps rettificato è comunque aumentato da 2,97 a 3,20 dollari, contro i 2,95 dollari stimati dagli analisti. Dopo la perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre, l'emoraggia si è allargata a 970.000 utenti, contro però i 2 milioni del consensus di FactSet e la guidance diffusa in aprile dalla stessa Netflix. Per il terzo trimestre, per altro, Netflix si attende una crescita di 1 milione di abbonati mentre la società di Los Gatos porta avanti la sua stretta sulla condivisione di password e si allea con Microsoft per il lancio di abbonamenti più economici con pubblicità. Netflix ha toccato un rimbalzo superiore all'8% in after market dopo avere già chiuso in rally del 5,61% martedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)