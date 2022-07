Dopo una seduta contrastata per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,62%) e di deciso arretramento per i mercati europei (tutti in declino di circa il 2%), Wall Street apre in netta frenata.

Dopo una seduta contrastata per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,62%) e di deciso arretramento per i mercati europei (tutti in declino di circa il 2%), Wall Street apre in netta frenata. La tendenza in negativo rimane legata al dato sull'inflazione Usa di giugno (9,1% annuo, sui massimi dal 1981) e ad aspettative sempre più concrete per un rialzo dei tassi d'interesse di 100 punti base nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio: il Cme FedWatch Tool vede ora l'83,3% di possibilità che ciò avvenga, contro il 16,7% di un incremento comunque tutt'altro che moderato di 75 punti base. A complicare le cose è stato l'avvio delle trimestrali della Corporate America, tutt'altro che positivo con i risultati sotto alle attese di Jp Morgan Chase & Co. e Morgan Stanley. Sullo sfondo il petrolio, con il prezzo del Wti scivolato sui minimi dal mese di febbraio, ampiamente sotto i 100 dollari al barile.

A poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite sono allineati su perdite del 2% circa. Tutti in declino gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500, con il peggiore che torna a essere Energy, con un crollo di oltre il 4% mentre è superiore al 2% la flessione di Consumer Discretionary, Financials, Materials e Communications. Una giornata da dimenticare se si considera che i migliori settori sono Consumer Staples e Utilities, in ribasso dell'1% circa. In vetta al Dow Jones c'è ancora Boeing, che tuttavia perde lo 0,20% circa. Recuperano terreno le compagnie aeree: American Airlines Group e United Airlines Holdings guadagnano oltre l'1% e sono invece tra i migliori dell'S&P 500.

Protagonisti di giorno, comunque, sono i colossi di Wall Street. Jp Morgan perde oltre il 4% (peggiore del Dow Jones) dopo avere presentato risultati per il secondo trimestre segnati dal declino dei profitti netti da 11,95 miliardi di dollari, pari a 3,78 dollari per azione, a 8,65 miliardi, e 2,76 dollari, contro i 2,89 dollari del consensus di FactSet. Jp Morgan ha comunicato che metterà in pausa il mega buyback da 30 miliardi di dollari annunciato in aprile, con l'obiettivo di accumulare capitale per adeguarsi ai nuovi requisiti imposti in giugno con gli ultimi stress test della Fed. Più limitata la flessione di Morgan Stanley, i cui ricavi sono però calati da 14,76 a 13,13 miliardi, contro i 13,39 miliardi stimati dagli analisti. E il dato più rilevante è il crollo del 55% dei ricavi dell'investment banking, a testimonianza del minore volume di operazioni completate e al deciso calo delle sottoscrizioni in azionario e fixed income.

Sul fronte macroeconomico, in giugno i prezzi alla produzione sono saliti in Usa dell'11,3% annuo, contro il 10,9% di aprile e maggio e il 10,7% stimato dagli economisti. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dell'1,1% contro lo 0,9% precedente e lo 0,8% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono salite in Usa nella settimana chiusa il 9 luglio a 244.000 unità dalle 235.000 precedenti, contro le 234.000 attese. Venerdì sarà invece pubblicato il dato sulla produzione industriale Usa, insieme a quello sulla fiducia dei consumatori della University of Michigan.

