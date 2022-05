Netto calo giovedì per lo S&P500 che lascia sul terreno il 3,56% (cancellando quindi il +2,99% della seduta precedente) a 4147 punti. Aumenta il timore che il rialzo dei tassi da parte della Fed possa danneggiare la crescita economica. Giovedì le richieste di sussidi di disoccupazione sono state di 200.000 unità, sopra le 180.000 attese. La produttività non agricola è scesa ai minimi dal terzo trimestre del 1947. Il quadro grafico dello S&P500 nonostante la discesa di ieri resta comunque per adesso in bilico, i minimi di giovedì a 4106 si sono appoggiati su quelli di febbraio, e da quei livelli si è visto un marginale rimbalzo. Certo, fino a che la resistenza di area 4300 non sarà saldamente alle spalle, il rischio di una discesa al di sotto di area 4100 non si può escludere, così come la prospettiva di un ulteriore calo verso i 3700 punti circa. Sopra 4300 la situazione, per quanto ancora delicata, potrebbe anche evolvere al bello, con primo target a 4500 e successivo a 4650.

(AM)