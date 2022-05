Netweek S.p.A, facendo seguito al comunicato diffuso in data 27 aprile 2022, rende noto che, in esito all'istanza congiunta presentata dalle società partecipanti alla fusione per la nomina dell'esperto indipendente incaricato di attestare, nella propria relazione, la congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501- sexies del Codice Civile, il Tribunale di Lecco con provvedimento R.G. n. 600/2022 V.G, emesso in data 10 maggio 2022, ha nominato quale esperto indipendente comune la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 2 (codice fiscale 12979880155; PEC: spa@pec-pwc.it). Inoltre, ad integrazione e parziale rettifica di quanto riportato nel comunicato del 27 aprile 2022, Netweek S.p.A. precisa quanto segue. L'operazione di fusione per incorporazione in Netweek S.p.A. (incorporante) di GM24 S.r.l. e di Media Group S.r.l. (incorporande), come descritta nei progetti di fusione approvati in data 27 aprile 2022 dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle predette società, non è qualificabile come una operazione di "reverse merger" ai sensi dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "Testo Unico") e del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa"). Nel contesto della fusione, la società incorporante Netweek proporrà ai propri azionisti il raggruppamento delle azioni secondo il rapporto 1:10, efficace in prossimità del perfezionamento della fusione. La fusione per incorporazione, ai fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504 bis c.c., a partire dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 c.c. (i.e. atto di fusione) ovvero alla successiva data indicata nell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice Civile ("Data di Efficacia"). Si precisa inoltre che la fusione è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 70 del Regolamento CONSOB 11971/99 ("Regolamento Emittenti"). Tuttavia, Netweek ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 70, comma 8 del Regolamento Emittenti, di derogare agli obblighi informativi di cui all'art. 70, comma 6 del Regolamento Emittenti. Non è dunque prevista la predisposizione del documento informativo ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti.

(RV - www.ftaonline.com)