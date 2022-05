Newlat Group S.A. ("Newlat Group") a capo del gruppo di società di cui fanno parte Newlat Food S.p.A. ("Newlat") e Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI") rende noto di aver dato l'avvio allo studio di un progetto di riorganizzazione e valorizzazione de (i) il compendio immobiliare di CLI e (ii) il business relativo all'attività di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari del gruppo, da realizzarsi anche tramite eventuali operazioni di scissione a favore di società di nuova costituzione. I progetti allo studio sono finalizzati a meglio valorizzare il patrimonio immobiliare del gruppo separando la proprietà del medesimo dall'utilizzo che sarà regolato da specifici accordi di locazione e a meglio valorizzare l'intero settore latterio-caseario attualmente in parte di proprietà di CLI e in parte di Newlat in vista di eventuali futuri progetti di aggregazione o dismissione o ingresso di soggetti terzi. Terminata la fase di studio attualmente in corso, i progetti potranno essere sottoposti all'esame degli organi competenti delle due società perché possano valutarli tenendo debitamente informato il mercato delle decisione assunte.

