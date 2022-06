Non si arresta la caduta di Nexi (-3,35% a 7,264 euro). La società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Euronext per la cessione della componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed? income di Euronext, ed Euronext Securities Milan ? già Monte Titoli - per circa 57 milioni di euro in contanti.

