Nexi ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 4,38% a 9,15 euro dopo che la società francese Worldline, leader globale nei pagamenti digitali, ha pubblicato una trimestrale superiore alle attese. Il giro di affari del gruppo parigino nel primo trimestre 2022 è stato pari a 939 milioni di euro contro i 926 del consensus, il management ha confermato la guidance per l'anno in corso nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Il titolo ha chiuso la seduta di ieri a Parigi in rialzo dell'1,94% a 35,74 euro. Nexi si è accodata al recupero del titolo francese facendo decisamente meglio, come detto, a Piazza Affari.

Attenzione tuttavia con i facili entusiasmi: il grafico di Nexi mostra infatti una solida tendenza ribassista che ha avuto il (de)merito di ricondurre i prezzi in prossimità dei minimi del 2020 in area 8,50, evento piuttosto raro tra i titoli del FTSE Mib (tra le eccezioni troviamo Saipem e Telecom Italia). Una reazione appare ora possibile dopo il perentorio ribasso e sembrerebbe poter essere favorita anche dalla divergenza in ipervenduto tra l'andamento dell'RSI a 14 sedute ed i prezzi. Indicazioni per un rimbalzo più duraturo giungeranno tuttavia solo oltre 9,50 per il test a 10 e 10,50 euro, area di resistenza critica nel medio lungo periodo. Sotto 8,50 invece probabile un ulteriore affondo verso i minimi assoluti a 7,85 circa.

