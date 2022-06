Il Gruppo Nexi, attraverso Nets, annuncia la cessione di EDIGard AS, la società di soluzioni per la gestione della fatturazione con sede in Norvegia, ad AnaCap Financial Partners.

Il Gruppo Nexi, attraverso Nets, annuncia la cessione di EDIGard AS, la società di soluzioni per la gestione della fatturazione con sede in Norvegia, ad AnaCap Financial Partners. Questa operazione è in linea con la revisione strategica del portafoglio del Gruppo Nexi in corso e segue il completamento delle fusioni con Nets e SIA. L'attività ceduta comprende la piattaforma a marchio EdiEX, parte della business unit Digital Banking & Corporate Solutions di Nexi. La previsione per il 2022 riporta l'EBITDA di EDIGard AS a 5,4 milioni di euro.

