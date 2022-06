Nexi in calo ma recupera dai minimi. JpMorgan ha tagliato da overweight a neutral il giudizio su Nexi e ha dimezzato il prezzo obiettivo da 20.4 a 10.8 euro. Nexi al momento è in calo dell'1% a 9.03 euro ma nell'intraday era sceso fino a 8.782 euro. L'ultima seduta è terminata a 9.12 euro con una variazione del -2.79%, i prezzi hanno oscillato tra 9.116 e 9.448 euro. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -34.81%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 9.9 e a 8.31 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 9.316 e a 9.655, sono incrociate al ribasso, il trend di fondo è negativo. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 9.370, al di sopra di quella atteso il test di area 9.717 euro. Un supporto di breve è individuabile a 8.80 circa (minimo oggi a 8.782), in caso di violazione atteso il test di 8.62 euro.

(AM - www.ftaonline.com)