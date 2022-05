Forte progresso per Nexi +5,2% che rimbalza dai minimi da maggio 2019.

di Financial Trend Analysis

Forte progresso per Nexi +5,2% che rimbalza dai minimi da maggio 2019. Paolo Virenti, a.d. di Piteco +2,0%, ha dichiarato al Corriere della Sera che i due gruppi hanno siglato un accordo per accelerare i pagamenti all'interno delle filiere industriali in modo tale da ridurre, quasi azzerare, i giorni di dilazione.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)