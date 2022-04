Nexi +3,8% guadagna ulteriore terreno dopo il +4,38% messo a segno ieri in scia A Worldline. Il gruppo francese leader globale nei pagamenti digitali ha pubblicato una trimestrale superiore alle attese. Il giro di affari del gruppo parigino nel primo trimestre 2022 è stato pari a 939 milioni di euro contro i 926 del consensus, il management ha confermato la guidance per l'anno in corso nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Il mercato guarda ora con ottimismo alla trimestrale di Nexi in agenda il 12 maggio. (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

