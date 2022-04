Nexi sale del 3,03% a 9,04 euro. Worldline ha pubblicato un giro d'affari trimestrale (primo trimestre) superiore alle attese (939 milioni di euro contro i 926 milioni del consensus) ed ha confermato la guidance nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Il titolo della società francese di servizi di pagamento alla Borsa di Parigi sale del 4%. (RV - www.ftaonline.com)

