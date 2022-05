Nexi -6,0% tocca i minimi da marzo 2020 nonostante la notizia dell'acquisizione della piena proprietà di Orderbird, società con sede in Germania fornitore leader di soluzioni software integrate per il settore dell'ospitalità.

di Financial Trend Analysis

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)