di Financial Trend Analysis

Nexi e Alpha Bank uniscono le forze per dare inizio alla nuova era dei pagamenti digitali in Grecia.

Gli amministratori delegati di Nexi e Alpha Bank, insieme all'amministratore delegato della nuova società, annunciano la creazione di Nexi Payments Greece per pagamenti più veloci, facili e sicuri nel Paese.

Atene, 4 luglio 2022 - Nexi e Alpha Bank annunciano oggi di aver unito le proprie forze al fine di trasformare le soluzioni merchant in Grecia e aprire così la strada alla nuova era dei pagamenti digitali. I due Gruppi hanno infatti presentato la nuova società Nexi Payments Greece che fornirà al mercato ellenico soluzioni innovative dedicate agli esercenti oltre a prodotti e servizi per l'accettazione dei pagamenti.

L'annuncio è stato fatto oggi in occasione di una conferenza stampa tenutasi alla presenza del Ministro di Stato Akis Skertsos e di sua Eccellenza l'Ambasciatrice d'Italia, Patrizia Falcinelli. A presentare la nuova società sono stati l'Amministratore Delegato del Gruppo Nexi Paolo Bertoluzzo, l'Amministratore Delegato di Alpha Bank Group Vassilios Psaltis e Dionysis Grigoratos, Amministratore Delegato di Nexi Payments Greece.

Sviluppo della digitalizzazione delle imprese in Grecia

Le soluzioni integrate offerte dalla joint venture tra Nexi e Alpha Bank, consentiranno a esercenti, cittadini e le amministrazioni pubbliche di usufruire di servizi innovativi e all'avanguardia che incoraggeranno l'adozione dei servizi di pagamento digitali in Grecia.

Viene radicalmente migliorata l'accettazione dei pagamenti digitali che per esercenti e imprese diventa più veloce, facile e sicura grazie ad un'offerta di strumenti pronti all'uso che consentiranno loro di sviluppare e gestire più agevolmente i pagamenti dei clienti. Allo stesso tempo, gli utenti finali potranno godere di una rinnovata esperienza di acquisto cashless ancora più semplice.

Promozione della cultura dei pagamenti cashless

Favorendo la digitalizzazione dei pagamenti, semplificando le transazioni e accompagnando esercenti e consumatori verso una nuova era dei pagamenti, Nexi Payments Greece ambisce ad avvicinare sempre più il Paese alla trasformazione digitale e ad una cultura dei pagamenti cashless.

(SF - www.ftaonline.com)