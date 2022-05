Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati finanziari consolidati preliminari al 31 marzo 2022.

• EBITDA in accelerazione a € 307,5 milioni nel 1trim22, +17,4% a/a; EBITDA margin in crescita al 43%

• Ricavi pari a € 712,6 milioni nel 1trim22, +7,1% a/a nonostante un minor allentamento in Italia delle misure restrittive legate al Covid-19; >+9% a/a al netto dei progetti straordinari legati al consolidamento bancario nel 1trim21

• Accelerazione dei volumi in tutte le geografie, trainati dalla veloce ripresa dei consumi ad alto impatto

• Il percorso d'integrazione per la creazione della PayTech leader in Europa prosegue secondo i piani con circa € 100 milioni di sinergie cash confermate per il 2022

• Prosegue il rafforzamento del portafoglio di business con l'acquisizione di Orderbird, società con sede in Germania, fornitore leader di soluzioni software integrate per il settore dell'ospitalità

• Confermata l'Ambition 2022 che prevede una crescita dei ricavi tra il +7% e il +9% a/a e una crescita dell'EBITDA tra +13% e +16% a/a

(RV - www.ftaonline.com)