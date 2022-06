Next Re SIIQ ha sottoscritto il 1° giugno 2022, con AHC International Consulting AG, società austriaca leader nel settore alberghiero con il marchio "Amedia Hotel", un contratto preliminare per la cessione di un immobile a Verona a destinazione d'uso alberghiera, a un prezzo di vendita di Euro 7.

Next Re SIIQ ha sottoscritto il 1° giugno 2022, con AHC International Consulting AG, società austriaca leader nel settore alberghiero con il marchio "Amedia Hotel", un contratto preliminare per la cessione di un immobile a Verona a destinazione d'uso alberghiera, a un prezzo di vendita di Euro 7.400.000 oltre imposte. La stipula del contratto definitivo è prevista entro la fine del mese di settembre 2022. Contestualmente alla firma del contratto preliminare, il potenziale acquirente ha versato una caparra confirmatoria pari al 10% del prezzo pattuito. Tale operazione, per la cui assistenza legale Next Re si è avvalsa dello Studio Legale Tributario Dentons Europe, si pone in continuità con quanto comunicato al mercato in data 15 marzo 2022, nell'ambito della relazione finanziaria annuale 2021 ove, nel contesto dell'evoluzione prevedibile della gestione, con specifico riferimento all'immobile, la società comunicava di aver avviato, con il supporto di Colliers Advisory & Transaction Italy S.r.l., un'attività volta alla ricerca di potenziali gestori e/o acquirenti al fine di perseguire la migliore valorizzazione della relativa posizione di investimento.

