Nice Footwear S.p.A. azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di sneakers per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos) in licenza (Avirex, Ellesse e Conte of Florence) e distribuzione (G-Star), inaugura il suo nuovo showroom a Parigi, in una zona strategica e centrale per il commercio, a due passi dal quartiere del Marais e dal museo del Louvre. Uno spazio di 220 mq all'interno di un palazzo dal forte fascino storico. L'ambiente è "vibrante", luminoso, il design ricercato e glam: un caldo parquet in rovere naturale, i toni delicati del crema e carta da zucchero, le pareti azzurro cielo, gli specchi ed i decori che impreziosiscono le stanze. Un mix perfetto di allure francese ed eleganza Made in Italy per il nuovo spazio espositivo. Dopo Vicenza, Milano, Shanghai e Hong Kong, con l'inaugurazione dello showroom parigino, Nice Footwear conferma la propria presenza in una delle città più prestigiose e strategiche per il mondo della moda. "Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nostro nuovo showroom nel centro di Parigi. Dopo l'Italia, infatti, la Francia rappresenta per noi il miglior mercato europeo su cui continuare ad investire e nel quale crediamo moltissimo", afferma Bruno Conterno, CEO e Founder dell'Azienda. "È un traguardo significativo per il nostro percorso di crescita. Il Gruppo si sta muovendo nell'ottica di ampliare i mercati internazionali, accrescere le acquisizioni, al fine di creare un polo d'eccellenza cosmopolita nella progettazione e produzione di calzature e accessori". Una scelta che ribadisce l'importanza del mercato francese e i piani di sviluppo dell'Azienda a livello internazionale: la Francia è infatti il terzo mercato di riferimento e rappresenta circa il 14% del totale del fatturato della stessa (il primo è quello italiano con circa il 54% del totale, il secondo la Svizzera con il 23% delle quote). Quella di Parigi è dunque una sede fondamentale di coordinamento per la vendita nel mercato locale, anche in vista dell'obiettivo di espansione della Società all'estero. Nella stessa giornata, la Società comunica inoltre la sua partecipazione allo "European SmallCap Event® ", in programma a Parigi il 4 e il 5 aprile 2022. L'Investor Conference, giunta alla XVII edizione, si terrà in presenza presso l'Hotel Pullman Paris Tour Eiffel e ha l'obiettivo di mettere in contatto le PMI quotate italiane ed europee con un'ampia platea di investitori istituzionali internazionali. Lo showroom di Nice Footwear si trova in 42, Rue Étienne Marcel, 75002 Paris.

