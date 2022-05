In occasione dell'anteprima mondiale di Top Gun: Maverick, l'attesissimo sequel del film cult che ha lanciato il personaggio di Pete "Maverick" Mitchell, icona di riferimento per intere generazioni, il brand Avirex lancerà una campagna a tema, a livello nazionale. Allestirà infatti la maxi-vetrina di Coin in Piazza Cinque Giornate a Milano in vero stile Top Gun: saranno presenti oggetti originali dell'aviazione, pezzi di carlinga, indumenti iconici e la nuova collezione calzature Spring Summer '22. Inoltre, all'esterno delle Coin di tutta Italia verranno installati 40 videowall, che saranno personalizzati a tema Avirex con video ed immagini inedite, mentre nei 32 corner presenti all'interno saranno esposte – e disponibili per la vendita – le scarpe della collezione primavera/estate del marchio. Avirex, marchio in licenza a Nice Footwear per le calzature, nasce da una piccola fabbrica di Long Island, New York, specializzata nella produzione di giacche di pelle per l'aviazione, l'esercito e la marina militare USA. Nel corso della sua storia ha realizzato costumi di scena anche per film come The Right Stuff e Pearl Harbor. Ha vestito attori del calibro di Bruce Willis e John Travolta, big della musica come Eminem ed i Backstreet Boys ed icone dello sport come l'ex cestista Shaquille O'Neal. Un brand internazionale che profuma di cielo e di Hollywood, una storia di qualità, uno stile iconico che viene tramandato collezione dopo collezione. Con un approccio innovativo, Nice Footwear sviluppa, realizza e commercializza le collezioni calzature uomo per il mercato europeo di Avirex, reinterpretando le caratteristiche del brand e mantenendone invariato il DNA. Per questa stagione il leggendario brand si evolve in termini di design e colori anche per la linea calzature. Prodotte con materiali innovativi, di alta qualità ed eco-friendly a basso impatto ambientale come la crosta proveniente da concerie certificate LWG, lacci di origine organica e le fodere provenienti da poliestere riciclato. La collezione è composta principalmente da modelli a cassetta e running. Nice Footwear è una società attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di calzature per il tempo libero e per lo sport, con brand propri, in licenza e per conto terzi. Nell'ultimo anno l'Azienda si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan e ha rafforzato il proprio piano di sviluppo attraverso l'acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera e di EMMEGI S.r.l., entrambe aziende della Riviera del Brenta e rappresentanti dell'eccellenza luxury del Made in Italy.

(RV - www.ftaonline.com)