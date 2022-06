Nike ha toccato un crollo del 3% in after market (la seduta di lunedì al Nyse si era già chiusa con un declino del 2,13%), dopo che il colosso Usa dello sportswear ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio migliori rispetto alle attese ma ha fornito una guidance debole per quanto riguarda la marginalità nel nuovo anno fiscale, sottolineando di rimanere cauta sull'outlook di un mercato chiave come quello cinese.

Nike ha toccato un crollo del 3% in after market (la seduta di lunedì al Nyse si era già chiusa con un declino del 2,13%), dopo che il colosso Usa dello sportswear ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio migliori rispetto alle attese ma ha fornito una guidance debole per quanto riguarda la marginalità nel nuovo anno fiscale, sottolineando di rimanere cauta sull'outlook di un mercato chiave come quello cinese. Nike ha registrato nel trimestre profitti netti in declino da 1,5 miliardi di dollari, pari a 93 centesimi per azione, a 1,4 miliardi, e 90 centesimi, contro gli 81 centesimi stimati dagli analisti. I ricavi sono calati dell'1% annuo a 12,2 miliardi, contro i 12,1 miliardi del consensus di FactSet. Il board ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 18 miliardi di dollari e della durata di quattro anni, che rimpiazzerà il buyback da 15 miliardi la cui scadenza era prevista per la fine dell'esercizio 2023.

(RR - www.ftaonline.com)