Mercato azionario giapponese in progresso. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26490,53 punti, +1,47% rispetto alla chiusura precedente (26107,65). L'indice nipponico guadagna terreno e sale a mettere pressione su area 26500: una stabilizzazione sopra questo riferimento allontanerebbe momentaneamente lo scenario ribassista e creerebbe le condizioni per un attacco ai recenti massimi a 27000-27100. In caso di successo verrebbe riattivato il rally partito il 20 giugno in direzione del massimo del 9 giugno a 28390 circa, con obiettivi intermedi a 27400 e 27800 (confini del gap ribassista lasciato il 13 giugno). Discese sotto il minimo di venerdì scorso a 25840 circa anticiperebbero invece un test del minimo da metà marzo toccato il 20 giugno a 25520. La violazione di questo ultimo riferimento darebbe il via a un affondo sul bottom del 9 marzo a 24681 ed eventualmente alla riattivazione del movimento ribassista originato dal massimo pluriennale di settembre a 30795 (primo obiettivo in area 23700).

(Simone Ferradini)