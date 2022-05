Mercato azionario giapponese negativo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26402,84 punti, -1,89% rispetto alla chiusura precedente (26911,20). L'indice nipponico arretra con decisione dopo essersi avvicinato alla resistenza rappresentata dal massimo del 6 maggio a 27072. I corsi sono scesi fin sui 26150, riportando in primo piano il rischio di un test dei supporti a 25650-25700, decisivi nel breve periodo. In caso di rottura verrebbe infatti ripristinato il movimento ribassista in essere dal 25 marzo con appoggio sulla linea ascendente tracciata da marzo 2020 (attualmente in transito per 25450 circa), ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sul minimo del 9 marzo a 24681. Il superamento di 26700-26750 creerebbe invece le premesse per un attacco ai 27072: in caso di successo via libera a estensioni verso il top del 21 aprile a 27580, dove ora troviamo anche la resistenza dinamica rappresentata dalla linea discendente tracciata dal top pluriennale di settembre a 30795. Sopra questi riferimenti probabile un allungo verso il picco del 25 marzo a 28338, con possibilità di riattivazione del rally originato dal minimo del 9 marzo e la conseguente prospettiva di ritorno sui 30795 (tappe intermedie a 29350-29400 e 29800).

(Simone Ferradini)