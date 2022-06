Mercato azionario giapponese debole. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26149,55 punti, -0,37% rispetto alla chiusura precedente (26246,31). L'indice nipponico ha tentato in avvio di estendere il rimbalzo della seduta precedente dai minimi da metà marzo a 25520,23 toccati lunedì ma è stato respinto, senza quindi riuscire a portarsi in chiusura sopra il riferimento a 26320. Il successo in questa operazione (possibilità che però resta a portata di mano) preannuncerebbe un attacco ad area 26950, resistenza decisiva nel brevissimo periodo: oltre questo ostacolo i corsi avrebbero la chance di riavvicinarsi al picco del 9 giugno a 28390 circa. Il quadro grafico resta in bilico dato che l'eventuale violazione confermata in chiusura di seduta del bottom del 12 maggio a 25688 circa anticiperebbe un affondo verso il minimo del 9 marzo a 24681, con il rischio concreto di assistere successivamente alla riattivazione del movimento ribassista originato dal massimo pluriennale di settembre a 30795, con primo obiettivo in area 23700.

(Simone Ferradini)