Mercato azionario giapponese positivo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27217,85 punti, +0,86% rispetto alla chiusura precedente (26985,09). L'indice nipponico supera la resistenza a 27200 e si candida a un allungo verso la linea discendente tracciata dal massimo pluriennale di settembre a 30795, ora in transito per 27900. L'eventuale superamento del top del 25 marzo a 28338 riattiverebbe poi il rally originato dal minimo del 9 marzo a 24681, con la prospettiva di ritorno sui 30795 (tappe intermedie a 29350-29400 e 29800). Discese sotto il minimo del 12 aprile a 26300 circa (preannunciate dalla rottura del primo supporto a 26570) rafforzerebbero invece l'ipotesi di inversione del rally: conferme alla violazione di 25800-25850 (base del gap rialzista lasciato il 17 marzo), ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sui 24681. (Simone Ferradini)

Financial Trend Analysis

