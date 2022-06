Nikkei 225 praticamente invariato al termine della seduta odierna, archiviata a 28246 punti (+0,04%). L'indice è tuttavia riuscito a saggiare i massimi di marzo a 28338, avendo fatto registrare un top intrady a quota 28389. Il quadro grafico resta sostanzialmente invariato ed ancora orientato positivamente, sebbene la presenza della resistenza offerta dai citati massimi di marzo e la prolungata corsa dei prezzi possano far ipotizzare anche una pausa di riflessione nell'immediato. Un consolidamento servirebbe infatti all'indice per ricaricare le batterie in vista di un successivo allungo che oltre 28338 proietti obiettivi sui massimi di inizio anno in area 29300. E dunque flessioni fino anche a 27700/27800 resterebbero compatibili con questo scenario. Sotto 27700 invece primi segnali di cedimento, che in caso di violazione del supporto successivo a 27450 tornerebbero ad alimentare pericolosamente la corrente ribassista aprendo a cali fin sotto 27000.

(AC)