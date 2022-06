Mercato azionario giapponese in verde. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27049,47 punti, +0,66% rispetto alla chiusura precedente (26871,27). L'indice nipponico estende il rally e supera area 26950, resistenza decisiva nel brevissimo periodo: le possibilità di ritorno sul massimo del 9 giugno a 28390 circa crescono nettamente, obiettivi intermedi a 27400 e 27800 (confini del gap ribassista lasciato il 13 giugno). Discese sotto quota 26500 creerebbero le premesse per una flessione sui 26000-26100, sostegni decisivi per scongiurare un test del minimo da metà marzo toccato all'inizio della settimana scorsa a 25520. In caso di violazione confermata in chiusura di seduta difficilmente il Nikkei 225 potrebbe evitare il ritorno sul bottom del 9 marzo a 24681, con il rischio concreto di assistere successivamente alla riattivazione del movimento ribassista originato dal massimo pluriennale di settembre a 30795, con primo obiettivo in area 23700.

(Simone Ferradini)